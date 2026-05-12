タレントの森尾由美（59）が、3歳の初孫と過ごした“母の日”の様子を公開し、反響を呼んでいる。【映像】「美人4姉妹」と話題の親子3世代“顔出しショット”森尾には長女・優香、次女・真香の2人の娘がおり、2022年6月には長女の娘で初孫となる香澄ちゃんが誕生。Instagramでは娘や孫と写る親子3世代ショットや、自宅で孫と過ごす日常なども公開してきた。ファンからは「美人4姉妹ですね」「ずいぶん大きくなったね」などのコ