小泉進次郎氏（資料写真）１１日開かれた参院決算委員会で質問した立憲民主党の羽田次郎議員が自民党の西田昌司委員長から「羽田孜（つとむ）君」と元首相の父親の名で呼ばれる場面があった。直後に答弁した小泉進次郎防衛相（衆院神奈川１１区）は自身も父の純一郎元首相と間違われ指名された１６年前の経験を重ね「いまだに父の名前を呼ばれる気持ちがよく分かります」と沖縄論戦を巡る緊張ムードを一瞬和ませた。羽田氏は、