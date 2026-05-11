大規模災害に対応しようと、天童市は11日、キャンピングカーのレンタル会社と連携協定を結びました。天童市と協定を結んだのは、キャンピングカーを販売、貸し出している自動車メーカー「バンテック」です。バンテックは村山市に工場がある縁で、県内の自治体と災害時に向けた協定を結んでいます。今回の協定によって、天童市で大規模な地震や風水害などが発生した際、優先的にキャンピングカーを借