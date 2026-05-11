FIFAワールドカップ2026に挑む日本代表メンバー26名の発表まであと4日。この重要なタイミングでエース級の三笘薫が負傷するというショッキングなニュースが舞い込み、森保一監督も頭を悩ませているはずだ。大舞台を戦い抜く上で、どういった陣容がベストなのか。指揮官は最後の最後まで思いを巡らせるに違いない。こうした中、GKに関しては比較的結論が出しやすいポジションではないかと目されている。絶対的守護神の鈴木彩艶