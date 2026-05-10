現在放送中のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』に出演している松本怜生のコメントが公開された。 参考：尾碕真花×松本怜生、2人で作り上げた“キラキラ”の裏側「スマホがない時代の恋愛に憧れて」 本作は、豊臣秀吉の弟・豊臣秀長の波乱万丈の生涯を描いた物語。主人公・木下小一郎（豊臣秀長）を仲野太賀、秀吉（木下藤吉郎）を池松壮亮が演じ、脚本を『半沢直樹』（TBS系）、『おちょやん』（NHK総合）などの八津弘幸が担当