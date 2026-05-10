AIが、日本テレビ 4月期 新日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』主題歌となる新曲「It’s You」のリリックビデオ（イラストver.）を公開した。今作はアーティストAIの真骨頂である極上R＆Bバラードとして、ドラマ『10回切って倒れない木はない』のために書き下ろした作品。リリックビデオは先週公開となったスライドショーver.に続く2本目となり、こちらはドラマ『10回切って倒れない木はない』にフィーチャーしたものとなっ