元TOKIOの松岡昌宏（49）が10日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。主演舞台の食事会での出来事を明かす場面があった。主演舞台「はがきの王様」の開幕を14日に控え、ゴールデンウイークは稽古三昧だったという松岡。そんな稽古の合間にスタッフ、キャストらと食事会を行ったことを明かした。会には作・演出の金沢知樹氏のほか、共演の渡部秀、渡辺裕太、高乃麗、元「日向坂46」の松田好花らが参加