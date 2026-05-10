女優の土居志央梨（33）が9日までにインスタグラムを更新。パンツスーツ姿に反響が寄せられている。土居は「The Fashion Post『ポール・スミスと描く、私らしい人生の仕立て方』ジャケットとシャツ、とっても素敵でした。インタビューも新鮮な質問をたくさんしていただいて胸が高なりました」とつづり、パンツスーツ姿を披露した。この投稿に「よねさんがいる…！と思ってしまいました」「山田よねさんの印象大なのか？男性フ