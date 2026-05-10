人気アニメ『ONE PIECE』（フジテレビ系）第1161話「危険な取引！冥界のロキとルフィ」が、本日10日に放送される。あわせて先行場面カット＆あらすじが公開された。【画像】寒そうな衣装のナミ！公開されたアニメ『ワンピース』場面カット第1161話は、ルフィが出会ったのは拘束された巨人ロキだった。一方ナミ達は太陽神に再び追われ…！？『ONE PIECE』（ワンピース）は、1997年7月22日より『週刊少年ジャンプ』で連載がス