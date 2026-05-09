石川県輪島市の「白米千枚田」で田植えをする子どもたち＝9日午前日本海に面した急斜面の棚田で知られ、2024年の能登半島地震と豪雨で被災した石川県輪島市の「白米千枚田」で9日、田植えが行われた。今期は田んぼ全1004枚のうち480枚が対象で、維持管理に当たる白米千枚田愛耕会のメンバーと、棚田を借りている全国各地のオーナー会員らが参加した。白米千枚田は約4ヘクタールに小さな棚田が連なり、国の名勝に指定されている