日本デビュー20周年を迎えた東方神起が、4月25日・26日の2日間にわたり、アニバーサリーイヤーを締めくくる記念ライブ＜東⽅神起 20th Anniversary LIVE IN NISSAN STADIUM 〜RED OCEAN〜＞を横浜市・日産スタジアムで開催した。同会場では2013年に海外アーティスト史上初となる公演を行い、2018年には前人未踏の3DAYS公演を実施。豪雨の中で繰り広げられた最終日は、今なお伝説のライブとしてファンの胸に刻まれている。そ