コスモ石油は、グローバルなエネルギー・テクノロジー企業であるベーカーヒューズの日本法人ベーカーヒューズ エナジー ジャパンとの間で、コスモ石油の全製油所における設備パフォーマンスと信頼性の強化・向上およびデジタル能力の強化を共同で検討するための戦略的覚書(MOU)を締結した。4月17日に行った締結式の様子(左からベーカーヒューズのKH Hor氏、コスモ石油取締役常務執行役員の岩瀬 智氏)○設備信頼性や運用の高度化、