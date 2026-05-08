話題を呼んだYouTuber・ヒカル（34）によるタモリ批判動画にて、同席していたお笑いコンビ・キングコングの梶原雄太（45）にも批難の矛先が向いている。タモリとの共演経験があるにもかかわらずヒカルの意見に同調した態度が問題視され、相方の西野亮廣（45）にまで「センスがない」と公言された。【こちらも読む】キンコン梶原雄太の“タモリ評”の大炎上で思い出す上沼恵美子との“絶縁”騒動…YouTuberで成功も拭えぬ小物感