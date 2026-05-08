キタニタツヤが、7月3日(金)から放送されるTVアニメ『これ描いて死ね』のOPテーマに新曲「遺書」を書き下ろした。「マンガ大賞2023大賞」や「第70回 小学館漫画賞」など数々の賞を受賞し、SNSでも多数の高評価を獲得している小学館「ゲッサン」連載中の『これ描いて死ね』。待望のアニメ化となる本作のOPテーマをキタニタツヤが担当、新曲として「遺書」を書き下ろした。以下、キタニタツヤよりコメントが届いている。◆