『宇宙刑事ギャバン』などに出演した俳優の大葉健二さんが亡くなったことを7日、業務提携を行うジャパンアクションエンタープライズの公式ホームページが発表しました。大葉さんは、1980年代に放送された『宇宙刑事ギャバン』の主人公・一条寺烈／ギャバン役や、『電子戦隊デンジマン』の青梅大五郎／デンジブルー役などを演じて活躍。2012年に公開された『海賊戦隊ゴーカイジャーVS宇宙刑事ギャバン THE MOVIE』では、約30年ぶり