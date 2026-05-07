阪神の梅野隆太郎捕手（３４）と、才木浩人投手（２７）が、今月１０日の母の日に合わせ、磁気健康ギア「Ｃｏｌａｎｔｏｔｔｅ（コラントッテ）」磁気ネックレスの人気モデル「ＳＰＯＲＴＳＰＲＯマグチタンネックレスＳＧ１６０」から、母の日に向けた特別モデル「ローズピンク」を着用する。同日は、契約する巨人の甲斐拓也捕手、ヤクルトの奥川恭伸投手、長岡秀樹内野手らも着用。同モデルは、バレーボール男子日本代