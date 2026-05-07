歌手の工藤静香さん（56）が2026年5月2日、自身のインスタグラムを更新。ニューアルバムのジャケット写真を披露した。ニューアルバムをリリース工藤さんは「6月24日、ニューアルバム『Dynamic』をリリースさせていただきます！」と報告した。「本作には、才能溢れるアーティストの皆様にご参加いただき、本当に素晴らしい提供をいただきました」と感謝し、「おかげさまで、一曲一曲がそれぞれに輝きを放つ、粒ぞろいの作品に仕上が