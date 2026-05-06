メーガン妃は先週のチャールズ国王とカミラ王妃の米国公式訪問に「激怒」していると伝えられている。英紙エクスプレスが５日、報じた。チャールズ国王夫妻は先週に国賓として４日間、米国を訪問し、トランプ米大統領夫妻と親交を深めた。トランプ氏夫妻は王室からの重要な訪問客のためにレッドカーペットを用意した。トランプ氏とヘンリー王子夫妻の関係が良好でないことは周知の事実である。一方、チャールズ国王は米国滞在