行方が分からなくなっているのは、酒田市北俣の農業・久松幸雄さん（78）です。久松さんは3日午前8時半ごろ、山菜採りのために1人で入山していました。警察などが5日午前8時ごろから捜索を行い、午前9時50分に久松さんとみられる1人の遺体を発見しました。警察によりますと、遺体は現場近くに残されていた久松さんの軽トラックから南西におよそ150メートルほど離れた場所に倒れていたということです。また、遺体を発見した後