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デトロイト・ピストンズ vs クリーブランド・キャバリアーズ 日付：2026年5月6日（水） 開催地：リトル・シーザーズ・アリーナ（Detroit） 最終スコア：デトロイト・ピストンズ 111 - 101 クリーブランド・キャバリアーズ NBAのデトロイト・ピストンズ対クリーブランド・キャバリアーズがリトル・シーザーズ・アリーナ（Detroit）で行われた。