（資料写真）４日午後９時１５分ごろ、ＪＲ横須賀線東京発逗子行き普通下り電車が、横浜市保土ケ谷区西久保町の横浜─保土ケ谷間を走行中に異音を確認、緊急停車した。ＪＲ東日本によると、車両に小動物と衝突したような痕跡があったという。同線や東海道線、特急「成田エクスプレス」など計２２本が最大３１分遅れ、約１万３千人に影響した。