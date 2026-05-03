北海道室蘭市を代表する観光スポット『地球岬』。毎年多くの人が絶景を求めて訪れるこの場所で、2026年4月1日（水）より『地球岬緑地駐車場』の有料化がスタートしました。しかし、これは単なる有料化ではなく、観光客には料金が発生する一方で、地元市民は完全無料で利用できる画期的なシステムが導入されています。 事前の面倒な手続きは一切不要。マイナンバーカードなどを活用した、全国的にも先進的なDXの