「香水とは違う」練り香水のメリットアルコール不使用のため香りが広がりにくく、ふんわりとした香りが魅力。香り立ちも優しいので、人が集まる場所でも気にせず香りを楽しめる。通常の香水よりもリーズナブルなものが多く、コンパクトで持ち運びやすいのも魅力。（練り香水の付け方は？）香りが持続する「血管が通っている場所」 一般的な香水と同じように、手首や耳の裏、足首など、血管が通ったところを中心になじませて。香り