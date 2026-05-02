女子プロゴルファーの宮里藍（40）が4月24日、Instagramを更新。自身の新ヘアスタイルを公開した。 【画像】36歳女子ゴルファー、ラフなブラトップの“へそ出し”姿を公開し肉体美に反響「筋肉すごい」「スイングよりスタイルに目が」 「ショートとかボブだと、1ヶ月でこんなにヘアスタイル変えられるなんて楽しすぎ」と投稿されたのは、ショートボブヘアーの宮里の姿。その他、やや長め