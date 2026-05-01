King Gnuの常田大希さんは4月30日、自身のX（旧Twitter）を更新。「一目惚れした可愛い子ちゃん」とのショットを公開し、反響を呼んでいます。【動画】常田大希が「一目惚れした可愛い子ちゃん」「そんな出会いが福岡で?!」常田さんは「福岡にてフラッと立ち寄った店で一目惚れした可愛い子ちゃん」とつづり、1本の動画を公開。ライブ中の常田さんが映っていますが「一目惚れした可愛い子ちゃん」とは、このギターのことのようです