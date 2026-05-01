Conton Candyが、5月20日(水)に発売するメジャーデビュー後初となるフルアルバム『すっぴん』より、「OTAGAISAMA」(ヨミ：オタガイサマ)を5月6日(水)に先行配信することが決定した。フルアルバムからは、4月に「思い出は海風のように」が先行配信されており、本作は2曲目の先行配信楽曲となる。「OTAGAISAMA」は、ギターロックサウンドに乗せて、紬衣（Vo, G）が実体験をもとにした歌詞をつづった一曲。リリースに先駆けて公開され