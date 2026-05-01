Conton Candyが、5月20日(水)に発売するメジャーデビュー後初となるフルアルバム『すっぴん』より、「OTAGAISAMA」(ヨミ：オタガイサマ)を5月6日(水)に先行配信することが決定した。

フルアルバムからは、4月に「思い出は海風のように」が先行配信されており、本作は2曲目の先行配信楽曲となる。

「OTAGAISAMA」は、ギターロックサウンドに乗せて、紬衣（Vo, G）が実体験をもとにした歌詞をつづった一曲。リリースに先駆けて公開されたライナーノーツでは、「真逆な2人でも『お互い様だ』と分かり合える余白があるならば、寄り添いながらずっと一緒にいようね。」という言葉が記されており、Conton Candyらしい人間味あふれる恋愛模様を描いた楽曲となっている。

5月からは全国8都市8公演を巡るワンマンツアー＜Conton Candy ONEMAN TOUR 2026 “すっぴん”＞が開催される。ツアーファイナルは東京・Zepp Shinjuku。

さらに、初回生産限定盤にはオリジナルグッズも封入される。このアルバムのために新たにデザインされたラバーバンドやフェイスタオルという、ライブを軸に活動を続けてきた彼女たちらしい特典となった。

Conton Candyは5月から全国8都市8公演を巡るワンマンツアー＜Conton Candy ONEMAN TOUR 2026 “すっぴん”＞を開催。ツアーファイナルは東京・Zepp Shinjukuにて行われる。

■先行配信シングル第1弾「思い出は海風のように」

配信中

DL＆Streaming：https://ContonCandy.lnk.to/Memoriesareliketheseabreeze

Short Official Video：https://youtu.be/dJvhPp3vOvc ■先行配信シングル第2弾 「思い出は海風のように」

2026年5月6日(水・祝)リリース

Pre-Add / Pre-Save：https://ContonCandy.lnk.to/OTAGAISAMA

■Major 1st Full Album 『すっぴん』

2026年5月20日(水)発売

CD予約：https://ContonCandy.lnk.to/SUPPIN ■初回生産限定盤

品番：SRCL-13677/13678

価格：6,900円（税込）

オリジナルBOX仕様

『すっぴん』オリジナルグッズ（“SUPPIN” Rubber Band, “SUPPIN” Face Towel）付き ■通常盤

品番：SRCL-13679

価格：3,300円（税込）

ジュエルケース仕様 【収録楽曲】

1.すっぴん

2.レイニーデイ

3.Rookies：2026年1月クール TVアニメ『メダリスト』第2期 エンディング主題歌

4.思い出は海風のように

5.普通：2025年1月クールTVアニメ「SAKAMOTO DAYS」 エンディング・テーマ

6.何ら変わりない1日から

7.恋：ソニー銀行Web CM「バイト代振り込み編」 CMソング

8.フルムーンライクアキャットアイ

9.スノウドロップ：2025年7月クール TVアニメ「青春ブタ野郎はサンタクロースの夢を見ない」 オープニング・テーマ

10.傷

11.OTAGAISAMA

12.ライブハウス！

13.国道20号

14.Touring：2025年10月クール TVアニメ「終末ツーリング」 オープニングテーマ 【店舗購入特典】

・Conton Candy応援店：クリア歌詞カード（3種よりランダム1種）

・楽天ブックス：クリアファイル

・Amazon.co.jp：メガジャケ

・セブンネットショッピング：マルチショルダーバッグ（Conton Candyロゴ）

※Conton Candy応援店対象店舗、各特典絵柄は追って公開予定となります。

※Conton Candy応援店特典内容は変更となる可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

◾️＜Conton Candy ONEMAN TOUR 2026 “すっぴん”＞ 2026年

5月31日（日）北海道・札幌SPiCE

6月6日（土）香川・高松DIME

6月7日（日）福岡・INSA

6月13日（土）宮城・仙台MACANA

6月14日（日）新潟・GOLDEN PIGS BLACK

6月20日（土）愛知・名古屋CLUB QUATTRO

7月4日（土）大阪・梅田CLUB QUATTRO

7月12日（日） 東京・Zepp Shinjuku 一般販売受付中

e+ : https://eplus.jp/contoncandy/

ぴあ : https://w.pia.jp/t/contoncandy/

ローチケ : https://l-tike.com/contoncandy/