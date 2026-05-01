1974年に発売された「三ツ矢」ブランド初の果汁入り炭酸飲料である「三ツ矢フルーツソーダプラム」が、現代風にアレンジされて復刻しました。プラムの奥深い果実味と爽やかで甘酸っぱい味わいが特長とのことで、どんな味になっているのか飲んで確かめてみました。『三ツ矢フルーツソーダプラム』4月28日から期間限定発売https://www.asahiinryo.co.jp/company/newsrelease/2026/pick_0414_2.html「三ツ矢フルーツソーダプラム」の