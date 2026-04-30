「ユニクロ」のグラフィックTシャツブランド「UT」と“モンチッチ”のコラボコレクションが、5月1日（金）から、全国の「ユニクロ」店舗およびオンラインストアで発売される。【写真】目が青くてオシャレ！昔のモンチッチのデザインもステキ■親子でおそろいコーデも！今回登場するのは、1974年の誕生以来、世界中で愛されているぬいぐるみのモンチッチをデザインしたTシャツコレクション。ラインナップは、ウィメンズ4種