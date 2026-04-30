数々の映画やドラマに出演している女優の松本穂香さん。大の映画好きでもあるという松本さんがすべてを失ったスターパイロットの再起を描いた映画『PILOT−人生のリフライト−』について語ります。◆飲み会での失言で窮地に追い込まれたパイロット今回、わたしがご紹介させていただくのは韓国コメディ映画『PILOT−人生のリフライト−』です。飛行操縦士として一流の技術を持ちながら、テレビでも活躍するほどのスターパイロ