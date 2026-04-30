ファミリーマートでは、2026年4月28日(火)から｢ぽこ あ ポケモン｣キャンペーンが開催中です。これから暖かくなってくる季節にぴったりなピカチュウとメタモンをデザインしたフラッペやをオリジナル商品が発売中です。また、対象商品を購入するとオリジナルキーホルダーがもらえるキャンペーンも開催されます。取材してきたので、紹介します。 ｢ぽこ あ ポケモン｣キャンペーン Ni