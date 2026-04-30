ダイソーでとんでもなく高見えなインテリアアイテムを発見！お気に入りのアイテムなどを収納しながらも、窓から見えるデザインで魅せる収納が叶うコレクションBOXです。ホテルライクな大理石風デザインで、シンプルながらも上品さが感じられます。お値段以上のクオリティに驚くこと間違いなしですよ♪早速ご紹介します。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ストーン調コレクションBOX（ライトカラー、正方形）価格：￥330（