【その他の画像・動画等を元記事で観る】 XGが6月6日にロンドンのウェンブリー・スタジアムにて開催される、イギリス最大の音楽フェスティバル『Capital’s Summertime Ball 2026』に初出演することが発表された。 ■フェスの会場となるウェンブリー・スタジアムでの日本人アーティストグループのパフォーマンスも、XGが史上初に 『Capital’s Summertime Ball』は、イギリスの人気ラジオ局「