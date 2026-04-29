“丸目4灯”のトヨタ「プロボックス」に意見多数！2026年2月に開催された大阪オートメッセ2026において、さまざまなカスタムパーツを手がけるアルパインスタイルは、トヨタの「プロボックス」をベースにしたカスタムカーを出展しました。これについて、ユーザーから反響が集まっています。カーオーディオやカスタムパーツを販売しているアルパインスタイルは、さまざまな車種をレトロテイストに仕上げるカスタムで知られていま