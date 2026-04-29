NOMELON NOLEMONが、YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」に出演することを発表した。第660回の今回披露するのは、最新アルバムに収録されているダンスナンバー 「ミテミテ」だ。MVの世界から飛び出てきたような、ダンサーを加えたスペシャルな一発撮りパフォーマンスになっているという。◾️＜NOMELON NOLEMON 5th Anniversary Live “DOCUMENTARIUM 2026”＞日程：2026年8月11日（火・祝）会場：神奈川・KT Zepp Yok