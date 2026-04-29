NOMELON NOLEMON、YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」にて最新曲「ミテミテ」をダンサーを入れた一発撮りパフォーマンス
NOMELON NOLEMONが、YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」に出演することを発表した。
第660回の今回披露するのは、最新アルバムに収録されているダンスナンバー 「ミテミテ」だ。MVの世界から飛び出てきたような、ダンサーを加えたスペシャルな一発撮りパフォーマンスになっているという。
◾️＜NOMELON NOLEMON 5th Anniversary Live “DOCUMENTARIUM 2026”＞
日程：2026年8月11日（火・祝）
会場：神奈川・KT Zepp Yokohama
開場：17時00分 ／ 開演：18時00分
チケット：https://l-tike.com/nmnl/
イベンター先行：2026年5月2日（土）12:00〜2026年5月17日（日）23:59 ※解禁前
1Fスタンディング 6,800円（税込）
2F指定席 7,300円（税込）
※※整理番号順のご入場となります。※ドリンク代別途
◾️3rdフルアルバム『EYE』
2026年2月11日（水・祝）リリース
購入URL：https://NOMELONNOLEMON.lnk.to/EYE
配信URL：http://nomelonnolemon.lnk.to/3rdAL_EYE
・初回生産限定盤（CD+Blu-ray）三方背仕様
品番：SRCL-13536〜13537 価格：\6,050（税込）
・通常盤（CD）ジュエルケース仕様
品番：SRCL-13538 価格：\3,500（税込）
▼CD収録内容
01.カイカ
02.ミッドナイト・リフレクション
03.KILLERMOON
04.ミテミテ
05.HALO
06.水光接天 -remix
07.どうにかなっちゃいそう！
08.焦熱
09.きえない
10.シーグラス
11.きみの惑星
12.I THINK
▼Blu-ray収録内容 ※初回生産限定盤
2025年6月22日開催 『DOCUMENTARIUM 2025』 at 東京キネマ倶楽部 ライブ映像全編収録
◾️＜NOMELON NOLEMON LIVE “EYE to EYE” at SEOUL＞
日程：2026年6月13日（土）
会場：YES24 WANDERLOCH HALL（韓国・ソウル）
開場：17時20分 ／ 開演：18時00分
チケット：SOLD OUT
▼Echoes Weekend Seoul
6月12日（金）Aooo Live Tour “RINGRING”
6月13日（土）NOMELON NOLEMON “EYE to EYE”
6月14日（日）asmi special live tour 2026 “Lovers Weekend”
▼チケット情報
販売開始日時：2026年2月20日(金) 20:00〜 ※先着順
チケットURL：https://to.livet.one/Echoes26 ★3日間通しチケットあり
プレイガイド：YES24チケット
◾️＜NOMELON NOLEMON LIVE “EYE to EYE” at Taipei＞
日程：2026年6月27日(土)
会場：三創生活園區 CLAPPER STUDIO（台北）
開場：17時00分 ／ 開演：18時00分
※チケットSOLD OUT
◾️ライブ・イベント出演情報
◆＜JAPAN JAM 2026＞
2026年5月3日（日）千葉市蘇我スポーツ公園（千葉県千葉市）
https://japanjam.jp/
◆＜SAKAE SP-RING 2026＞
2026年6月7日（日）愛知県名古屋市栄（全18会場）
https://tiget.net/events/479272
◆＜LuckyFes’26＞
2026年8月10日（月）国営ひたち海浜公園（茨城県ひたちなか市）
https://luckyfes.com/ticket/
◆＜SUMMER SONIC 2026 TOKYO＞
Spotify Stage [Gacha Pop Live]
2026年8月16日（日）ZOZOマリンスタジアム＆幕張メッセ
https://www.summersonic.com/tickets/tokyo/
関連リンク
◆NOMELON NOLEMON オフィシャルX
◆NOMELON NOLEMON オフィシャルInstagram
◆NOMELON NOLEMON オフィシャルYouTubeチャンネル
◆NOMELON NOLEMON オフィシャルTikTok
◆「THE FIRST TAKE」YouTubeチャンネル