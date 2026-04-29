労働者の祭典「メーデー」に合わせて、29日、山形市で労働者の権利を訴える集会やデモ行進が行われました。シュプレヒコール「賃上げを勝ち取るぞ」連合山形などが主催した「県中央メーデー」は、労働者の権利向上や労働環境の改善などを訴えるものです。山形市の中心市街地では29日、小雨が降る中、賃上げや賃金格差の是正、長時間労働の撲滅などを訴えるデモ行進が行われました。シュプレヒコ