中野がスタメン外→「8番・二塁」で熊谷が今季初先発■ヤクルトー 阪神（29日・神宮）新たな“名手”が爆誕しそうだ。阪神・熊谷敬宥内野手が29日、神宮球場で行われた阪神戦に「8番・二塁」で今季初先発。高橋遥人投手を援護する好守を連発し、「エグすぎる」「プレーまでイケメン」と虎党も拍手を送っている。この日は正二塁手の中野拓夢内野手がスタメンを外れ、熊谷に出番が回ってきた。魅せたのは2回だ。ドミンゴ・サン