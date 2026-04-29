[4.29 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第13節](みらスタ)※14:00開始主審:宗像瞭<出場メンバー>[レノファ山口FC]先発GK 99 遠藤雅己DF 5 喜岡佳太DF 38 田所莉旺DF 77 山本龍平MF 6 輪笠祐士MF 8 野寄和哉MF 17 田邉光平MF 19 山本駿亮MF 20 末永透瑛MF 40 成岡輝瑠FW 34 古川大悟控えGK 21 チェ・ヒョンチャンDF 49 峰田祐哉MF 2 小澤亮太MF 4 中島賢星MF 7 三沢直人MF 25 藤森颯太MF 28 小林成豪MF 36 西堂久俊FW 11 藤岡浩介