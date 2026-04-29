山口vs琉球 スタメン発表
[4.29 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第13節](みらスタ)
※14:00開始
<出場メンバー>
[レノファ山口FC]
先発
GK 99 遠藤雅己
DF 5 喜岡佳太
DF 38 田所莉旺
DF 77 山本龍平
MF 6 輪笠祐士
MF 8 野寄和哉
MF 17 田邉光平
MF 19 山本駿亮
MF 20 末永透瑛
MF 40 成岡輝瑠
FW 34 古川大悟
控え
GK 21 チェ・ヒョンチャン
DF 49 峰田祐哉
MF 2 小澤亮太
MF 4 中島賢星
MF 7 三沢直人
MF 25 藤森颯太
MF 28 小林成豪
MF 36 西堂久俊
FW 11 藤岡浩介
監督
小田切道治
[FC琉球]
先発
GK 33 宮本流維
DF 3 菊地脩太
DF 8 堀内颯人
DF 27 船橋勇真
MF 11 石浦大雅
MF 15 荒木遼太
MF 16 井堀二昭
MF 17 加藤悠馬
MF 39 庵原篤人
MF 46 池田廉
FW 18 上野瑶介
控え
GK 21 梅田陸空
DF 35 千葉和彦
MF 6 志慶眞巧洋
MF 7 茂木駿佑
FW 9 浅川隼人
FW 23 曽田一騎
FW 89 高木大輔
監督
平川忠亮
※14:00開始
<出場メンバー>
[レノファ山口FC]
先発
GK 99 遠藤雅己
DF 5 喜岡佳太
DF 38 田所莉旺
DF 77 山本龍平
MF 6 輪笠祐士
MF 8 野寄和哉
MF 17 田邉光平
MF 19 山本駿亮
MF 20 末永透瑛
MF 40 成岡輝瑠
FW 34 古川大悟
控え
GK 21 チェ・ヒョンチャン
DF 49 峰田祐哉
MF 2 小澤亮太
MF 4 中島賢星
MF 25 藤森颯太
MF 28 小林成豪
MF 36 西堂久俊
FW 11 藤岡浩介
監督
小田切道治
[FC琉球]
先発
GK 33 宮本流維
DF 3 菊地脩太
DF 8 堀内颯人
DF 27 船橋勇真
MF 11 石浦大雅
MF 15 荒木遼太
MF 16 井堀二昭
MF 17 加藤悠馬
MF 39 庵原篤人
MF 46 池田廉
FW 18 上野瑶介
控え
GK 21 梅田陸空
DF 35 千葉和彦
MF 6 志慶眞巧洋
MF 7 茂木駿佑
FW 9 浅川隼人
FW 23 曽田一騎
FW 89 高木大輔
監督
平川忠亮