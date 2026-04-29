[4.29 J1百年構想リーグ WEST第13節](アイスタ)※13:00開始主審:山下良美<出場メンバー>[清水エスパルス]先発GK 16 梅田透吾DF 14 パク・スンウクDF 25 マテウス・ブルネッティDF 51 住吉ジェラニレショーンMF 10 マテウス・ブエノMF 17 弓場将輝MF 28 吉田豊MF 39 日高華杜MF 47 嶋本悠大MF 81 小塚和季FW 9 オ・セフン控えGK 1 沖悠哉DF 4 蓮川壮大DF 5 北爪健吾DF 15 本多勇喜MF 6 宇野禅斗MF 7 カピシャーバMF 33 土居佑