【その他の画像・動画等を元記事で観る】2026年8月16日(日)にJ:COMホール八王子にて、アニソン界のレジェンドアーティストが集うライブイベント「ANISON CROSS FES!!」(アニソン クロス フェス)が開催される。テーマを「時代が、世代が、好きが、クロス(交差)する」と題し、大物アーティスト同士のコラボなど、世代や文化、国境を超えて楽しめる新時代のアニソンフェスとして今夏初開催。●イベント情報「ANISON CROSS FES!!」2026