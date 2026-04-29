【モデルプレス＝2026/04/29】YouTuberのヒカルが29日、自身のYouTubeを更新し、サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』に出演していた加藤神楽との交際・同棲を発表。ここでは、加藤の経歴をまとめる。【写真】YouTuberヒカル、新恋人の「日プ女子」ファイナリストとの日常◆ヒカルと交際の加藤神楽って？加藤は2005年3月8日生まれ、大阪府出身。2023年10月からME:I（ミーアイ）を輩出したサバイバルオーデ