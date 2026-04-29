【UNTITLED ILLUMINATION/NINTENDO EVENT FILM】 2028年4月12日 公開予定 画像は映画「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」のキービジュアル スペインのユニバーサルピクチャーズ公式サイトにて、ILLUMINATIONと任天堂による映画についてのスケジュールが公開されている。 タイトルについては「UNTITLED」と表記されており