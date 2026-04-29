アーバンドック ららぽーと豊洲は4月20日から、2026年10月の開業20周年に向けたリニューアルを記念するキャンペーンを開始した。5月10日まで実施する。ニューオープン&リニューアル店舗ニューオープン&リニューアル店舗では、期間限定でショッピングや食事がお得に楽しめる特典を用意する。対象店舗・特典内容は施設サイトで公開している。期間限定でショッピングや食事がおトクに楽しめる特典を用意4月20日〜5月6日まで、