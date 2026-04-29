▼静岡県（静岡地方気象台・２９日５時）【中部】くもり【西部】くもり【東部】くもり【伊豆】くもり▼愛知県（名古屋地方気象台・２９日５時）【西部】くもり【東部】くもり▼岐阜県（岐阜地方気象台・２９日５時）【美濃地方】くもり【飛騨地方】くもり▼三重県（津地方気象台・２９日５時）【北中部】くもり【南部】くもり