雑草は、草刈りをしてもなぜか前より強くなって生えてくる。これは一見刈られたように映っても、目に見えない部分で成長しているからだという。自己肯定感が低い人ほど参考にできる、挫折を成長に変える雑草の育ち方とは？※本稿は、植物学者の稲垣栄洋『雑草は、なぜ何度でも生えてくるのか』（ポプラ社）の一部を抜粋・編集したものです。アスファルトをも突き破ってくる雑草の生命力雑草の中には、「地下茎」を持つものがあり