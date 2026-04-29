NPB（日本野球機構）は27日、ホームページ上で「2025年戦力外／現役引退選手の進路調査結果」を公開した。【写真】「最高な思い出を作れました!!」写真を添えてファンに感謝を伝えた中田翔調査の対象人数は、外国人選手ならびに同一球団内で育成選手再契約締結選手を除く169人（平均年齢：27.2歳／平均在籍年数：6.8年）。進路内訳は、NPB関係が90人、その他野球関係が54人、野球関係以外が17人、未定・不明が8人となった。