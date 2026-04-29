京都タワーホテルアネックスは、「京阪電車×響け！ユーフォニアム2026 春」との連動企画に参画し、コラボルームを4月10日から8月31日まで提供する。テーマは電車と桜。室内は桜カラーを基調にした内装で、「京阪電車×響け！ユーフォニアム2026春」のために描き下ろしたメインビジュアルを使った壁面パネルやクッション、キャラクター仕様のシャワーカーテン、描き下ろしメインビジュアルのコースター、2024年度の描き下ろしメイ