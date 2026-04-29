避難便でアテネへ 画像はイメージです イラン紛争によって、中東で数週間も足止めされていた犬と猫45匹とそのギリシア人飼い主たちが、2026年3月18日、無事にアテネに帰国しました。 これは現地でペットとともに孤立していたギリシャ国民のため、同国政府が手配したエーゲ航空の「特別避難便」です。ペット45匹と101人を乗せて、アラブ首長国連邦のアブダビを出発したものです。 アテネ空港では